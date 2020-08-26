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Pınar Karşıyaka eksi 1 puanla başlayacak

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen yıl 11 Kasım'da yürürlüğe girip yeni sezondan itibaren uygulanacak Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'na tam olarak uymadığı gerekçesiyle Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından bir puanı silinen...

Pınar Karşıyaka eksi 1 puanla başlayacak
26.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:16

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen yıl 11 Kasım'da yürürlüğe girip yeni sezondan itibaren uygulanacak Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'na tam olarak uymadığı gerekçesiyle Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından bir puanı silinen Pınar Karşıyaka'nın itirazını reddetti. İlk kez puan silme cezası alan Karşıyaka, TBF'nin 30 Haziran'da verdiği cezanın kesinleşmesiyle yeni sezona eksi 1 puanla başlayacak. 26 Eylül'de start alacak yeni sezonda ilk haftayı bay olarak geçecek Kaf-Kaf, ilk maçına ikinci haftada Gaziantep Basket deplasmanına çıkacak.

Tahkim, Pınar Karşıyaka'yla birlikte ceza alan Beşiktaş ve Galatasaray'ın itirazlarını da kabul etmedi. TBF yönetimi, üç kulübe, Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi daireleri nezdinde temerrüde düşmüş bir borçlarının olduğu, yeni sezona ilişkin sunacakları bütçede gösterdikleri gelirlerden, Federasyon ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı üzerinden sağlanan yayın, sponsorluk gibi gelirler haricindeki gelirlerin, en az yüzde 40'ını belgelendirmek zorunda olmalarına rağmen belgelendiremedikleri gerekçesiyle puan silme cezaları vermişti. Geçen yıl ligde ve FIBA Europe Cup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka, koronavirüs salgını yüzünden beyaz sezon ilan edilmesiyle sezonu erken noktalamak zorunda kalmıştı.


- İzmir

Kaynak: DHA

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