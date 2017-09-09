Pınar Karşıyaka'dan Slovenya'da İyi Prova

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi 7 transferle yenilediği kadrosuyla Slovenya'da kampa giren Pınar Karşıyaka, bu ülkede oynadığı ilk hazırlık maçında KK Tajfun Sentjur takımını 71-58 mağlup etti.



Yeşil kırmızılı ekip, Slovenya'da yarın Union Olympija'yla karşılaşacak. Mücadele saat 18.00'de başlayacak. Pınar Karşıyaka, 11 Eylül'de Rus temsilcisi BC Nizhny Novgorod'la rakip olduktan sonra 12 Eylül'de Türkiye'ye dönecek.



- İzmir