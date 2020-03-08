Pınar Karşıyaka'dan müthiş seri ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Bahçeşehir Koleji'ni de 85-54 yenerek koltuğunu koruyan ve maç fazlasıyla lider olan Pınar Karşıyaka, ligde 7 yıl sonra üst üste 7 galibiyetlik seri yakaladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Bahçeşehir Koleji'ni de 85-54 yenerek koltuğunu koruyan ve maç fazlasıyla lider olan Pınar Karşıyaka, ligde 7 yıl sonra üst üste 7 galibiyetlik seri yakaladı.

Son olarak 2012-13 sezonunda yine Antrenör Ufuk Sarıca'yla art arda çıktığı 7 maçı kazanan Kaf-Kaf, bu sezon müthiş seriyle Play-Off'u şimdiden büyük oranda garantiledi. Ligde Sarıca'nın görevde olmadığı son 3 sezonda Play-Off'a dahi kalamayan Karşıyaka, 22 maçta 19 galibiyete ulaşarak normal sezonun bitimine 8 hafta kala finaller biletini çok büyük oranda cebine koydu. Yeşil-kırmızılı ekip, 22 haftadaki 19 galibiyetle şampiyonluğa ulaştığı 2014-15'te normal sezonda aldığı 19 galibiyeti şimdiden yakaladı.

Ligde bu sezona ilk yarıda 6'da 6'yla lider başladıktan sonra ilk mağlubiyetini Bahçeşehir deplasmanında alan İzmir temsilcisi, rakibini ardından Avrupa ve ligde oynanan 3 maçta çok farklı geçti. Karşıyaka, Bahçeşehir'i FIBA Europe Cup'ta deplasmanda 32, evinde 31 sayı farkla mağlup etti. Ligdeki rövanş randevusu da yine 31 sayı farkla sonuçlandı. Dünkü lig randevusunda özellikle Taylor'un 3. periyottaki üst üste 4 üçlüklük performansı farklı galibiyetin kapısını açtı. Karşıyaka, çarşamba günü Europe Cup'ta evinde Kiev Basket'i yarı finale çıkmak için ağırlayacak. Ligdeki başarılı çizgisini Avrupa'da da sürdürüp kupada üst üste 11 galibiyetlik seri yakalayan Kaf-Kaf, rakibini deplasmanda 18 sayı farkla yenip büyük avantaj elde etmişti.Sarıca: "Sırada yarı final var"Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, Bahçeşehir Koleji galibiyeti sonrası sıranın Avrupa'da yarı finale çıkmaya geldiğini söyledi. Zor bir haftayı geride bıraktıklarını belirten Sarıca, "Perşembe günü geç bir saatte zor bir deplasmandan geldik. Maça hazırlanmak için yalnızca cuma günümüz vardı. Cumartesi günü de erken bir saatte oynadık. Morgan'ın bir sakatlığı vardı. Adem Bona ve Görkem gibi uzun pozisyonunda oynayan genç oyuncularımızın da sakatlıkları var. O yüzden eksiktik. Özellikle ikinci yarıda oyunu daha fazla domine ettik" dedi.

"23'üncü haftaya geldiğimizde maç fazlasıyla da olsa lider durumdayız ve bu durumdan dolayı mutluyuz" diyen Ufuk Sarıca, "Çarşamba günü FIBA Europe Cup'ta yarı finale kalmak istiyoruz. Çıkıp inşallah hep beraber yarı finale kalacağız. Bahçeşehir maçında salon biraz boştu. Bu durum biraz alışkanlık da yaptı. Geçen maçımız da böyleydi. Normal sezonun sonuna kadar 3 iç saha maçımız kaldı. Sezon başında olduğu gibi bu salonun dolu olması hepimizin temennisi" diye konuştu.

- İzmir

Kaynak: DHA