Pınar Karşıyaka'dan Metecan Birsen'e teşekkür
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da Metecan Birsen, yeni sezonda kadroda olmayacak.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da Metecan Birsen, yeni sezonda kadroda olmayacak.
Pınar Karşıyaka'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Metecan Birsen, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
2019-2020 sezonunda Pınar Karşıyaka'ya transfer olan milli basketbolcu, geçen sezon başında 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz