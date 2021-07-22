Pınar Karşıyaka'dan Henry'e veda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pınar Karşıyaka'dan Henry'e veda

Pınar Karşıyaka'dan Henry'e veda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişikliklere giden Pınar Karşıyaka, Fransa'nın Dijon takımına transfer olan Sek Henry için teşekkür mesajı yayınladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişikliklere giden Pınar Karşıyaka, Fransa'nın Dijon takımına transfer olan Sek Henry için teşekkür mesajı yayınladı.

Yaz döneminde Raymar Morgan, DJ Kennedy, Sek Henry, Metecan Birsen, Görkem Doğan, Onuralp Bitim ve Nusret Yıldırım'ın ayrıldığı yeşil-kırmızılı ekip, Yunus Emre Sonsırma ve Mahir Ağva'yla sözleşme yenileyip, dış transferde şutör guard James Blackmon, kısa forvet Bonzi Colson, pivot Akil Mitchell, guard Can Korkmaz, forvet Berkan Durmaz, uzun forvet Burak Can Yıldızlı'yı kadrosuna katmıştı. Lig ve geçen sezon final oynadığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yine başarı hedefleyen Kaf-Kaf, 2 yıldır takımda forma giyip kadronun önemli parçaları olan yabancılardan Tony Taylor ve Amath M'Baye ile de yoluna devam edecek.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Arda Turan Aytaç Kara Metin Oktay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pınar Karşıyaka'dan Henry'e veda - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 13:24:46. #1.16#

title