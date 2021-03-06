Pınar Karşıyaka'dan boykot açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pınar Karşıyaka'dan boykot açıklaması

06.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:21
Pınar Karşıyaka'dan boykot açıklaması

ING Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da ödemelerde yaşanan sıkıntı nedeniyle dün oyuncuların idman boykotu yapmasının ardından yönetimden açıklama geldi.

ING Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da ödemelerde yaşanan sıkıntı nedeniyle dün oyuncuların idman boykotu yapmasının ardından yönetimden açıklama geldi. Basketbol Şube Başkanı Cem Karas, "Oyuncuların aldığı tavır, hem biz yönetimimizi hem başta ana sponsorumuz Pınar'ı ve diğer destekçilerimizi çok üzmüştür. En çok üzüldüğümüz 4 günlük gecikme ihtimali üzerine gerçekleşen bu münferit olaydır. Müessese takımlarının dahi çok uzun süreli gecikmeler yaptığı bu olağanüstü ortamda Pınar Karşıyaka'nın saha içinde kazanmaya devam etmesi için bizler tüm şartları yerine getirmekteyiz" dedi. 

"Bu olayın basına servis edilmesinin sebeplerini anlayacak ve gerekli tedbiri en hızlı şekilde alacağız" diyen Karas, "Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen spor kulüplerinden biri olduk. En büyük gelir ve itici gücümüz olan taraftarımızın eksik olduğu, tüm dünyada yaşanan ekonomik belirsizliklerle sponsorluk ve reklam gelirlerinin düştüğü bir sene oldu. Yine de bu sezon ligde ve Şampiyonalar Ligi'nde zirve yarışımız sürmekte. Takımımız yurtdışı deplasman maçlarına özel uçakla gitmekte, Türkiye'de olan deplasmanlarda da en üst koşul ulaşım ve kalış imkanları sağlanmaktadır" şeklinde konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Nikol Paşinyan Abdülhamit Gül Ahmet Davutoğlu
Magazin Eda Ece Esra Erol Lady Gaga Müslüm Gürses
Spor Arda Turan Caner Erkin Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pınar Karşıyaka'dan boykot açıklaması - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 12:24:26. #1.16#
title