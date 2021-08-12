Pınar Karşıyaka'da VIP kartlar satışta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pınar Karşıyaka'da VIP kartlar satışta

Pınar Karşıyaka'da VIP kartlar satışta
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

BASKETBOL Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oluşturduğu iddialı kadrosuyla yeni sezonda tekrar zirve yarışı vermeyi hedefleyen Pınar Karşıyaka'da sezonluk VIP kartlar satışa çıktı.

BASKETBOL Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oluşturduğu iddialı kadrosuyla yeni sezonda tekrar zirve yarışı vermeyi hedefleyen Pınar Karşıyaka'da sezonluk VIP kartlar satışa çıktı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1.5 yıldır tribünlerden uzak kalan taraftarların 2 doz aşılarını tamamlamaları şartıyla yüzde 50 kapasiteyle maçlara girmeleri beklenirken, Kaf-Kaf, VIP kart fiyatlarını 4500 ile 6500 TL arasında değişen fiyatlarla belirledi.

Lig ve Avrupa maçlarında geçerli olacak VIP kartlar ilk etapta kartlarını yenilemek isteyen taraftarlara satılacak. Kartların genel satışı 16 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Pınar Karşıyaka'da kombine biletlerin ise eylül ayında satışa çıkması bekleniyor. 


Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Müge Anlı Aytaç Şaşmaz Mustafa Sandal
Spor Muslera Mesut Özil Mete Gazoz Rıza Kayaalp Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pınar Karşıyaka'da VIP kartlar satışta - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 11:32:46. #1.16#

title