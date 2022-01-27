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Pınar Karşıyaka'da transfer yok

Demirören Haber Ajansı, Ergin Karataş - Spor
Pınar Karşıyaka'da transfer yok

BASKETBOLDA geçen yıl final oynayıp bu sene hedefini şampiyonluk olarak belirlediği FIBA Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden Pınar Karşıyaka, sakatlığı nedeniyle sezonu büyük oranda kapatan James Blackmon'un yerine takviye yapmayacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

BASKETBOLDA geçen yıl final oynayıp bu sene hedefini şampiyonluk olarak belirlediği FIBA Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden Pınar Karşıyaka, sakatlığı nedeniyle sezonu büyük oranda kapatan James Blackmon'un yerine takviye yapmayacak. Michael Roll'den sonra Blackmon'un da ameliyat olacak olmasıyla elinde yabancı şutör kalmayan Kaf-Kaf, transfer yasağı ve Blackmon'un sözleşmesinin de sürüyor olması nedeniyle kadrosunu takviye etmeyecek. Yeşil-kırmızılı ekip, geçen aralık ayında uyluk bölgesinden ameliyat olan Roll'ün şubat ayında sahalara dönmesini bekleyecek. Sezon başından beri 7 yabancı takviyesi yapan Karşıyaka'da Mitchell'ın gönderilmesi, Roll ve Blackmon'un sakatlanmasıyla elde 4 yabancı kaldı.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Şampiyonlar Ligi, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor, Haber

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