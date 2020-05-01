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Pınar Karşıyaka'da Taylor da gitti

Pınar Karşıyaka'da Taylor da gitti
01.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:30

ING Basketbol Süper Ligi'nde koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen arada daha önce 5 yabancısı ülkelerine dönen Pınar Karşıyaka'da 1.5 aydır İzmir'de kalan tek yabancı olan Tony Taylor da ABD'ye döndü.

ING Basketbol Süper Ligi'nde koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen arada daha önce 5 yabancısı ülkelerine dönen Pınar Karşıyaka'da 1.5 aydır İzmir'de kalan tek yabancı olan Tony Taylor da ABD'ye döndü. 19 Mart'ta diğer tüm spor organizasyonları gibi durdurulup sezonun akıbeti henüz belirlenmeyen Süper Lig'de Pınar Karşıyaka'nın yabancıları 1 hafta bekleyip ABD'yle uçuş yasakları başlamadan hemen önce ülkelerine gitti. Salgın, liglerin durması ve tüm uçuşların iptal olmasına rağmen haftalardır eşiyle birlikte Türkiye'den ayrılmayan guard Taylor, süreç uzayınca pazartesi günü Almanya üzerinden ABD'nin Avrupa'da kalan vatandaşları için kaldırdığı uçakla ülkesine döndü. Yeşil-kırmızılıların yabancıları ligin geleceğiyle ilgili alınacak kararı bekleyecek. Karşıyaka'nın mücadele ettiği FIBA Europe Cup, daha önce yeni sezonun başına ertelenmişti. Basketbol Federasyonu, dün liglerle ilgili kararını yine erteledi.


Kaynak: DHA

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