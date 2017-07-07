Pınar Karşıyaka'da Soner Gitti Metin Geldi

Pınar Karşıyaka, en son Yeşil Giresun forması giyen Metin Türen'i kadrosuna kattı, kaptan Soner Şentürk ile ise yollar ayrıldı.



Spor Toto Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, geçtiğimiz sezon Yeşil Giresun forması giyen milli oyuncu Metin Türen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Öte yandan, yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Kaptan Soner Şentürk ile yolların ayrıldığı ifade edildi. - İZMİR