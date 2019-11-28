Pınar Karşıyaka'da sıra çeyrek finalde

28.11.2019 12:48 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:48

FIBA Europe Cup E Grubu'nda üst üste 5 galibiyet alıp adını lider olarak 2'nci tura yazdıran Pınar Karşıyaka, gözünü önce çeyrek final, ardından final ve kupaya çevirdi. Avrupa arenasında son 3 yıldır çeyrek finale yükselip yarı finalin kapısından dönen Kaf-Kaf, antrenör Ufuk Sarıca önderliğinde bu kez basamakları tek tek çıkıp kupaya kadar yürümeyi hedefliyor. Güçlü kadrosu ve gösterdiği performansla bu sezon Europe Cup'ın en büyük favorisi görülen Karşıyaka, Sarıca yönetiminde daha önce 2013 yılında FIBA Eurochallenge Cup'ta final oynayıp şampiyonluğu 1 sayı farkla kaçırmıştı.

Sarıca yönetiminde tekrar adım adım ilerleyip kupaya kadar ulaşarak yine ilki başarmayı isteyen yeşil-kırmızılılar 2'nci Tur L Grubu'nda Hollanda ekibi ZZ Leiden, Rusya'dan Enisey Krasnoyarsk ve ülkemizden Bahçeşehir Koleji'yle rakip olacak. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonucu ilk 2 sırayı elde eden ekiplerin çeyrek finalist olacağı grupta, Karşıyaka 11 Aralık'ta Leiden'le deplasmanda karşılaşacak. Yeşil-kırmızılılar 18 Aralık'ta Enisey'i ağırlayıp 8 Ocak'ta İstanbul'da Bahçeşehir deplasmanına çıkacak. Kaf-Kaf grup aşamasını 5 Şubat'ta yine Bahçeşehir'i evinde ağırlayıp noktalayacak.

Kaynak: DHA