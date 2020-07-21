Pınar Karşıyaka'da Semih Erden de tamam
Devam eden kontratında indirim teklif edilen tecrübeli pivotun yeni sözleşmeyi kabul ettiği öğrenildi.
21.07.2020 17:02 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:14
Devam eden kontratında indirim teklif edilen tecrübeli pivotun yeni sözleşmeyi kabul ettiği öğrenildi. İki taraflı çıkış opsiyonlu olarak sözleşmesi süren Semih, 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Kariyerinde NBA'da Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics formalarını da giyen 34 yaşındaki milli basketbolcu, geçen sezon ligde 5.8 sayı, 4.6 ribaund ortalamalarıyla görev yaptı.
Kaynak: Hürriyet