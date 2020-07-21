Pınar Karşıyaka'da Semih Erden de tamam Devam eden kontratında indirim teklif edilen tecrübeli pivotun yeni sözleşmeyi kabul ettiği öğrenildi.

Devam eden kontratında indirim teklif edilen tecrübeli pivotun yeni sözleşmeyi kabul ettiği öğrenildi. İki taraflı çıkış opsiyonlu olarak sözleşmesi süren Semih, 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Kariyerinde NBA'da Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics formalarını da giyen 34 yaşındaki milli basketbolcu, geçen sezon ligde 5.8 sayı, 4.6 ribaund ortalamalarıyla görev yaptı. Kaynak: Hürriyet