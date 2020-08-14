Pınar Karşıyaka'da program netleşti ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda geçen yılki başarılı performansını korumak isteyen Pınar Karşıyaka'nın hazırlık programı belli oldu.

ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda geçen yılki başarılı performansını korumak isteyen Pınar Karşıyaka'nın hazırlık programı belli oldu. Basketbol Federasyonu, takımların hazırlık maçları oynamasına eylül ayından itibaren onay verdiği için Kaf-Kaf, Sırbistan'da katılmayı planladığı organizasyondan vazgeçerken, ilk özel karşılaşmaları İstanbul'da 4 Eylül'de Beşiktaş, 5 Eylül'de Darüşşafaka'yla oynayacak. Antalya'da 9-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Gloria Cup'a katılacak yeşil-kırmızılılar, bu kupada 9 Eylül'de Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Karşıyaka, 11 Eylül'de Türk Telekom-Kızılyıldız maçının galibi ile oynarken organizasyonun final karşılaşması ise 13 Eylül'de yapılacak. Pınar Karşıyaka, 26 Eylül'de start alacak sezon öncesi son olarak 17-19 Eylül tarihleri arasında geleneksel Pınar Cup'a ev sahipliği yapacak. İzmir ekibi kupada 17 Eylül'de Petkimspor'la, 19 Eylül'de ise Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşacak. Pınar Cup'ta 18 Eylül'de Petkimspor ile Büyükçekmece karşı karşıya gelecek. Sezon öncesi antrenmanlarını sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde kondisyon çalışması yaptı.

Kaynak: DHA