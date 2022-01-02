ING Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka'ya evinde 82-79 yenilen Pınar Karşıyaka'da moraller bozuldu.

Sahasında üst üste 2'nci, son 5 maçta ise 3'üncü mağlubiyetini alan yeşil-kırmızılılarda başantrenör Ufuk Sarıca, oyun düzenlerinin dışında kaldıklarını söyledi. Darüşşafaka'yı kutlayan Sarıca, "Çok sert ve çekişmeli bir maç oldu. Geçen hafta Polonya'da çok iyi oynayarak kazanmıştık ama Darüşşafaka'ya karşı oyun içinde kopukluklar yaşadık" dedi.Özellikle ilk yarıda çok gergin olduklarını ve kolay atışları kaçırdıklarını vurgulayan Sarıca, "Atamadığımız 1-2 şutu atsak belki skoru lehimize çevirebilirdik. Biz kaybettiğimiz için çok üzgünüz ama sezon uzun. Sert oyunumuzu sürdüreceğiz. Sakatların aramıza dönmesi ile gelişimimizi sürdüreceğiz. Hakemler bazı kuralları atladı. Kurallar takımlara göre değişmemeli ve her yerde aynı olmalı" yorumunu yaptı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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