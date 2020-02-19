Pınar Karşıyaka'da milli heyecan

19.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:12

ZİRVE mücadelesi verdigi ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta maratona milli aradan sonra yeniden başlayacak Pınar Karşıyaka, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde farklı heyecan yaşayacak. Pınar Karşıyaka'nın 4 oyuncusu ve antrenörleri, elemelerde başarı kovalayacak. Başantrenörlüğünü Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca'nın, yardımcılıklarını da yine Karşıyaka teknik ekibinden Recep Şen ve Arda Demirbağ'ın yaptığı A Milli Takım, elemelerdeki ilk maçlarına Hollanda ve İsveç önünde çıkacak. Ay-yıldızlı kafilemizde yeşil-kırmızılı formayı giyen Semih Erden ve James Metecan Birsen de yer alıyor. Millilerimiz 21 Şubat Cuma günü Ankara'da Hollanda'yla karşılaştıktan sonra 24 Şubat'ta İsveç deplasmanına çıkacak. Pınar Karşıyaka'nın ABD'li pivotu Jordan Morgan, Slovenya Milli Takımı'nın yarınki Macaristan ve 23 Şubat'taki Avusturya karşılaşmaları için açıkladığı aday kadroya davet edildi. Fransız uzun forvet Amath M'Baye, ülkesinin milli takımıyla 21 Şubat'ta Almanya ve 24 Şubat'ta Karadağ'a rakip olacak. Türkiye Kupası'ndaki Türk Telekom maçının ardından antrenmanlara Yardımcı Antrenör Engin Gençoğlu yönetiminde yeniden başlayan Karşıyaka, ligde 27 Şubat'ta Gaziantep Basketbol'u ağırlayacak.

Kaynak: DHA