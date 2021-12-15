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Pınar Karşıyaka'da Michael Roll ameliyat edildi

Pınar Karşıyaka'da Michael Roll ameliyat edildi
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da sakatlığı bulunan Michael Roll'un ameliyat edildiği bildirildi.

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da sakatlığı bulunan Michael Roll'un ameliyat edildiği bildirildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, uyluk bölgesinde kas sakatlığı tespit edilen Roll'un ameliyat olduğu belirtildi. Roll'un tedavi sürecinin yaklaşık 2,5 ay sürmesi bekleniyor.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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