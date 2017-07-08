Pınar Karşıyaka'da Metin Tamam

Pınar Karşıyaka'da Metin Tamam

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe'den 21 yaşındaki guard Berk Uğurlu'yu 1 yıllığına transfer eden Pınar Karşıyaka, hafta içinde prensip anlaşmasına vardığı Yeşilgiresun Belediyespor'un uzun forveti Metin Türen'le de sözleşme imzaladı.

Pınar Karşıyaka'da Metin Tamam

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe'den 21 yaşındaki guard Berk Uğurlu'yu 1 yıllığına transfer eden Pınar Karşıyaka, hafta içinde prensip anlaşmasına vardığı Yeşilgiresun Belediyespor'un uzun forveti Metin Türen'le de sözleşme imzaladı.

23 yaşında, 2.06 boyundaki Metin, 1 yıllık resmi imzayı attı. Kariyerinde daha önce Darüşşafaka'da Euroleague tecrübesi de yaşayan Metin, halen Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım kadrosunda yer alıyor.

Yabancı transfer arayışlarını sürdüren Pınar Karşıyaka'da İspanya'nın Baskonia takımıyla görüşen Mateusz Ponitka'nın ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

- İzmir