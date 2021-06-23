Pınar Karşıyaka'da Metecan gidiyor
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Pınar Karşıyaka'da Metecan gidiyor

Pınar Karşıyaka'da Metecan gidiyor
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon yarı final, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise final oynayan Pınar Karşıyaka'da Onuralp Bitim'in Bursaspor'a transfer olmasından sonra Metecan Birsen de yuvadan uçuyor.

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon yarı final, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise final oynayan Pınar Karşıyaka'da Onuralp Bitim'in Bursaspor'a transfer olmasından sonra Metecan Birsen de yuvadan uçuyor. Yeşil-kırmızılıların son 2 yıldaki başarılı tablosunda önemli isimlerden olan milli forvetin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Fenerbahçe Beko'yla prensipte anlaştığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin altyapısında yetişip 2015 yılında kulüpten ayrılan Metecan, Anadolu Efes'ten 2 sene önce transfer olduğu Kaf-Kaf'ta geçen sezon ligde 8.9 sayı, 5.4 ribaund, 1.3 asist, Avrupa'da

6.4 sayı, 5.5 ribaund, 0.9 asist ortalamalarıyla oynadı.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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