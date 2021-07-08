Pınar Karşıyaka'da Kennedy gitti
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Pınar Karşıyaka'da Kennedy gitti

Pınar Karşıyaka'da Kennedy gitti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi Türk Telekom'dan guard Can Korkmaz, Bahçeşehir Koleji'nden uzun forvet Burak Can Yıldızlı, Tofaş'tan uzun forvet Berkan Durmaz ve Beşiktaş'tan şutör guard James Blackmon'u alan Pınar Karşıyaka, DJ Kennedy'le yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi Türk Telekom'dan guard Can Korkmaz, Bahçeşehir Koleji'nden uzun forvet Burak Can Yıldızlı, Tofaş'tan uzun forvet Berkan Durmaz ve Beşiktaş'tan şutör guard James Blackmon'u alan Pınar Karşıyaka, DJ Kennedy'le yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Kaf-Kaf, 2 farklı dönemde toplam 3 sezon yeşil-kırmızılı formayı giyen ABD'li forvete teşekkür mesajı yayınladı. Geçen sezonki kadrosundan Metecan Birsen'in Fenerbahçe, Onuralp Bitim'in Bursaspor, Raymar Morgan'ın ise Asvel'e transfer olduğu Karşıyaka'nın Kennedy'nin yanı sıra ilk etapta Sek Henry, Nusret Yıldırım ve geçen sezon Darüşşafaka'ya kiralanan Görkem Doğan'la da yollarını ayırması bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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