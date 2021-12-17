Pınar Karşıyaka'da James Blackmon Türk Telekom maçında forma giyemeyecek

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın Türk Telekom'u konuk edecek Pınar Karşıyaka'da sakatlığı devam eden James Blackmon yarın forma giyemeyecek.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, ağrıları devam eden James Blackmon'un yarınki maç kadrosunda yer alamayacağı, Amath M'Baye'nin durumunun ise yarın netleşeceği belirtildi.

Öte yandan İstanbul'da geçirdiği operasyonun ardından İzmir'e dönen Michael Roll'un Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki antrenmanı ziyaret ettiği bildirildi.

Roll'un rehabilitasyon sürecinin 6 hafta öngörüldüğü kaydedildi.

Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki Pınar Karşıyaka-Türk Telekom maçı yarın saat 18.00'de başlayacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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