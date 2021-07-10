Pınar Karşıyaka'da iki imza daha

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, iç transferde iki oyuncusuyla sözleşme yeniledi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, iç transferde iki oyuncusuyla sözleşme yeniledi. Yeşil-kırmızılılarda 25 yaşındaki gurbetçi pivot Mahir Ağva 2 yıllık sözleşme imzalarken, 28 yaşındaki oyuncu kurucu Yunus Emre Sonsırma da 1 yıllık kontrata imza attı. Dış transferde Beşiktaş'tan skorer guard James Blackmon, Türk Telekom'dan oyuncu kurucu Can Korkmaz ve Tofaş'tan forvet Berkan Durmaz'la anlaşan Kaf-Kaf'ta DJ Kennedy, Metecan Birsen ve Onuralp Bitim'le yollar ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı