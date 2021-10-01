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Pınar Karşıyaka'da hasret bitiyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Pınar Karşıyaka'da hasret bitiyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde büyük oranda yenilediği kadrosuyla çıktığı ilk maçta Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 33 sayı farkla yenerek ilk haftadan liderlik koltuğuna oturan Pınar Karşıyaka, yarın çok uzun bir aradan sonra taraftarıyla buluşacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde büyük oranda yenilediği kadrosuyla çıktığı ilk maçta Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 33 sayı farkla yenerek ilk haftadan liderlik koltuğuna oturan Pınar Karşıyaka, yarın çok uzun bir aradan sonra taraftarıyla buluşacak. Yeşil-kırmızılı ekip, yeni sezonun ilk iç saha maçında Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Karşılaşma Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak.

Seyircili son iç saha maçını 11 Mart 2020'de Kiev Basket'le FIBA Europe Cup'taki çeyrek final rövanşında oynayıp koronavirüs pandemisi yüzünden potada taraftarından 1.5 yılı aşkın süredir ayrı kalan Karşıyaka, 571 gün sonra sevenlerinin huzuruna çıkacak. Tribünlere koronavirüs aşı takvimlerini tamamlama veya virüsü atlatıp izolasyon süreçlerini bitirme şartıyla yüzde 50 kapasitesiyle taraftar alınacak. Bahçeşehir Koleji, bu sezon ilk hafta oynadığı maçta Beşiktaş'ı 86-77 yenmeyi başarmıştı.


- İzmir

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