Pınar Karşıyaka'da gündem Roll

ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka, 6'ncı yabancı transferi için Michael Roll'u gündeme aldı.

ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka, 6'ncı yabancı transferi için Michael Roll'u gündeme aldı. Kadrosunda geçen sezondan guard Taylor, uzun forvet M'Baye ve yeni yabancılar şutör guard James Blackmon, kısa forvet Bonzi Colson ile pivot Akil Mitchell bulunan Kaf-Kaf, çift kulvarda başarı hedefiyle 6'ncı yabancı oyuncu olarak şutör guard ile kısa forvet pozisyonlarında oynayabilen Roll'u kadrosuna katmak istiyor. Türkiye'de daha önce Bornova Belediyespor, Türk Telekom, Büyükçekmece ve Beşiktaş formalarını giyen 34 yaşında, 1.98 boyundaki Roll, son 2 sezondur Euroleague'de Olimpia Milano'da oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş