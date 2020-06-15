Pınar Karşıyaka'da Final Four seferberliği FIBA Europe Cup'ta koronavirüs salgını yüzünden yeni sezon öncesine ertelenen Final Four organizasyonunu düzenlemeye talip olan Pınar Karşıyaka, sosyal medyada seferberlik başlattı.

FIBA Europe Cup'ta koronavirüs salgını yüzünden yeni sezon öncesine ertelenen Final Four organizasyonunu düzenlemeye talip olan Pınar Karşıyaka, sosyal medyada seferberlik başlattı. Ege temsilcisi, kulübün sosyal medya hesaplarından, "Final4ToIzmir", "WeAreReady" etiketleriyle startını verdiği kampanyayla FIBA'yı organizasyonu İzmir'e vermek için ikna etmeye çalışıyor. Yeşil-kırmızılıların Final Four'daki rakiplerinden Bahçeşehir Koleji de Karşıyaka'nın ev sahipliğine destek verdi. Kulübün Genel Sekreteri Alpaslan Aydın, Karşıyaka'nın taraftarı, basketbol kültürü ile en önemli kulüplerden biri olduğunu belirtip, "Umarız FIBA, Karşıyaka'nın isteğini kabul eder ve Final Four İzmir'de oynanır. Bir terslik olmazsa finalde iki Türk takımının karşılaşması organizasyona ayrı bir heyecan getirecektir. Elbette o günkü koşulların seyircili maçlara izin vermesi ümidiyle" açıklamasını yaptı. Pınar Karşıyaka organizasyonun yarı finalinde Alman ekibi Medi Bayreuth, Bahçeşehir ise Danimarka temsilcisi Bakken Bears'la eşleşmişti.

Kaynak: DHA