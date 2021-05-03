Pınar Karşıyaka'da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hedef yarı final

Rusya'nın Nizhny Novgorod kentinde oynanacak FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalinde mücadele edecek Pınar Karşıyaka'nın ilk hedefi 5 Mayıs Çarşamba günü Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u geçip yarı finale çıkmak.

Rusya'nın Nizhny Novgorod kentinde oynanacak FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalinde mücadele edecek Pınar Karşıyaka'nın ilk hedefi 5 Mayıs Çarşamba günü Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u geçip yarı finale çıkmak.

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'da yapılacak FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final maçlarında yer alacak ekiplerin yetenekli kadrolara ve iyi başantrenörlere sahip olduğunu kaydetti.

Sarıca, organizasyonda tüm takımlar gibi eşit şansa sahip olduklarını da vurguladı.

Takımdaki son Kovid-19 vakaları nedeniyle bir süre birlikte antrenman yapamadıklarını aktaran Sarıca, ancak özellikle son 1 haftalık süreçte, ERA Nymburk maçına yönelik çalışmayı yapabildiklerini ifade etti.

Formlarını üst seviyeye çekmek için antrenmanlara devam ettiklerini dile getiren Sarıca, "Şu an için iyi durumdayız. Amath M'Baye'nin devam eden bir sakatlığı vardı ama o da bizimle beraber 2-3 gündür çalışıyor. Umut ediyorum ki çarşamba günü en iyi halimizle sahada olup, o günkü maçı kazanmak için en iyi olanı sahaya koyacağız. Turnuvanın sonuna kadar da orada kalmak en büyük hedefimiz. İnşallah bunu başarırız." diye konuştu.

"Her maç final"

Organizasyondaki her maçın final niteliğinde olduğunu aktaran Sarıca, "Gerçekçi olmak gerekirse 1 tane final maçımız var. O da çarşamba günü. Çarşamba günü kazanamadığımız takdirde turnuvaya devam edemiyorsunuz. Bu maçı kazanıp, sonra cuma, sonra da pazar gününü hayal etmek lazım." dedi.

Takımdan memnun olduğunu dile getiren Sarıca, "Biz hiçbir zaman vazgeçen bir takım değiliz. Her gün sahada en iyi performansını ortaya koyamıyorsunuz. Bu sene iki defa Kovid'le uğraşmamıza ve sakatlıklara rağmen çok başarılı zamanlar geçirdik." ifadelerini kullandı.

Sarıca, taraftarlarından yoksun bir yıl geçirdiklerini hatırlatarak, "Sezon öncesinde bir sürü insan gözlemlerinde Pınar Karşıyaka'nın taraftarsız olarak daha düşük modda kalabileceğini düşünüyordu. Biz istikrarı koruduk. Ligde ilk 3 içindeyiz. Hala ikincilik şansımız var ama bir istikrar var..." yorumunu yaptı.

Büyük kulüplerin bu istikrarı sürekli hale getirdiğini kaydeden Sarıca, "Şampiyonlar Ligi'nde son sekiz içinde önce yarı finali hedefliyoruz, ondan sonra da finale kalmak en büyük isteğimiz, arzumuz olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz