Pınar Karşıyaka'da Fenerbahçe Beko maçında takımın başında Recep Şen olacak
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Pınar Karşıyaka'da Fenerbahçe Beko maçında takımın başında Recep Şen olacak

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Pınar Karşıyaka'da Fenerbahçe Beko maçında takımın başında Recep Şen olacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün Fenerbahçe Beko ile deplasmanda karşılaşacak Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca'nın yerine takımın başında Recep Şen olacak.

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ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün Fenerbahçe Beko ile deplasmanda karşılaşacak Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca'nın yerine takımın başında Recep Şen olacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi I Grubu'nun son haftasında 6 Nisan Salı günü Happy Casa Brindisi ile yapacağı maç öncesinde bugün oynayacağı karşılaşmanın ertelenmesi yönündeki talebi Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından kabul edilmeyen Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko karşısına Basketbol Gençler Ligi'nde mücadele eden takımdan takviyelerle çıkacak.

Bugün kara yoluyla İstanbul'a giden yeşil-kırmızılı kafilede A takım kadrosunda bulunan Arca Tülüoğlu, Mahir Ağva, Yalım Olcay ve Çağatay Özkan'ın yanı sıra genç takımdan 6 oyuncu yer alıyor.

Öte yandan, bazı yardımcılarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan başantrenör Ufuk Sarıca'nın da kontrol amaçlı bugün test olduğu ve takımın başında Recep Şen'in olacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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