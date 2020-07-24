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Pınar Karşıyaka'da Eriş'in yerine Karas geldi

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadroyu çok büyük oranda tamamlayan Pınar Karşıyaka'da şube yönetiminde kan değişimi yaşandı.

Pınar Karşıyaka'da Eriş'in yerine Karas geldi
24.07.2020 11:55 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:55

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadroyu çok büyük oranda tamamlayan Pınar Karşıyaka'da şube yönetiminde kan değişimi yaşandı. Yeşil-kırmızılılarla şube sorumlusu olarak görev yapan Ahmet Eriş istifa ederken yerine Cem Karas getirildi. Karşıyaka'nın yeni sezonda Avrupa'da yer alacağı FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki fikstürü de belli oldu. İlk maçına 13 Ekim'de İsrail'de Hapoel Holon deplasmanında çıkacak Kaf-Kaf, evindeki ilk karşılaşmada ise 20 Ekim'de elemelerden gelecek takımla karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka, 28 Ekim'de Bamberg'le, 4 Kasım'da AEK ile deplasmanda oynayacak. İlk 4 maçın 3'ünde deplasmanda olacak yeşil-kırmızılılar, 10 Kasım'da Bilbao Basket'i ağırlayıp ardından 18 Kasım'da yine gurbette Fortitudo Bologna ile oynayacak. 8 takımlı grubunda ilk devreyi 9 Aralık'ta iç sahadaki Cholet maçıyla tamamlayacak İzmir temsilcisi, grup aşamasını 2-3 Şubat'ta yine Cholet önünde Fransa'da bitirecek. Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmak için grubunda ilk 4 takım arasına girmeye çalışacak.


Kaynak: DHA

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