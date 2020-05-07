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Pınar Karşıyaka'da Crocker feshetti

Pınar Karşıyaka'da Crocker feshetti
07.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:52

ING Basketbol Süper Ligi'nde koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart'ta durdurulan sezonla ilgili Basketbol Federasyonu'nun alacağı kararı bekleyen Pınar Karşıyaka'nın yollarını karşılıklı anlaşmayla ayırmaya çalıştığı Tony Crocker, maaş ve primlerini tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini...

ING Basketbol Süper Ligi'nde koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart'ta durdurulan sezonla ilgili Basketbol Federasyonu'nun alacağı kararı bekleyen Pınar Karşıyaka'nın yollarını karşılıklı anlaşmayla ayırmaya çalıştığı Tony Crocker, maaş ve primlerini tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Kulüple geçen ay 60 bin dolar tutarındaki martta ödenmesi gereken maaş, prim alacağı ve menajerlik ücretinin yatırılması karşılığı anlaşıp nisan, mayıs ve haziran aylarındaki ücretlerinden feragat etmeyi kabul eden ABD'li kısa forvet, parası yatmayınca FIBA'ya başvurup tek taraflı fesih hakkını kullandı. Crocker'ın FIBA kanalıyla yeşil-kırmızılı kulüpten sezon sonuna kadarki maaşının yanı sıra 32 bin 500 dolar tutarındaki kontratından çıkış ücretini de talep etmeye hazırlandığı öğrenildi. FIBA, koronavirüs pandemisi sürecinde oyuncularla kulüplerin mali konularda karşılıklı feragat etmesini istemişti.


Kaynak: DHA

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