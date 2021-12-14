Pınar Karşıyaka'da Büyükkarcı basketbola destek istiyor

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - Avrupa'da bu sezon geçen yıl final oynadığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olma hedefiyle çok iddialı bir kadro kuran Pınar Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, döviz kurlarındaki oynaklıktan etkilendiklerini söyledi. Sezon içinde toplam 7 yıldız yabancı transferi yapan Karşıyaka'da Büyükkarcı, bir basketbol portalına yaptığı açıklamada dövizdeki kur artışı karşısında devletten basketbol takımlarına destek istedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet