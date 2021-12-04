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Pınar Karşıyaka'da büyük sevinç

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Pınar Karşıyaka'da büyük sevinç

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef'i 73-67 mağlup eden Pınar Karşıyaka büyük mutluluk yaşadı.

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef'i 73-67 mağlup eden Pınar Karşıyaka büyük mutluluk yaşadı. Taraftarının desteği ile salondan zaferle ayrılan yeşil-kırmızılılarda Başantrenör Ufuk Sarıca, çok formda bir ekibi yendiklerini söyledi. Galatasaray Nef'in de çok iyi mücadele ettiğini belirten Sarıca, "Rakibimizi kutluyorum. Galatasaray son 4 haftanın en formda takımlarından. Ortalama 91 sayı ile oynayan rakibimizi 67 sayıda tuttuk. Özellikle ilk çeyrekte bizim ritmimiz düşüktü. Bu ritimden etkilenen oyuncularımız var, onları tekrar forma sokmak istiyoruz. Bütün sezon elbette üst düzey gidemez, ufak tefek düşüşlerin olmasını doğal karşılıyorum" dedi.

İkinci periyotta ise oyunu tamamen kendi lehlerine çevirdiklerini anlatan Ufuk Sarıca, "Oyunun hakimiyetini rakibimize kaptırmadık. Son iki maçta ribaundlarda gerideydik ama Galatasaray karşısında o kısmı da domine ettik. Çok büyük bir mücadeleyle maçı kazandık. Sporda mağlubiyetler de yaşanıyor ama biz buna izin vermedik. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Artık Avrupa'ya odaklanacağız. Şampiyonlar Ligi'nde pazartesi günü oynayacağımız maçı düşüneceğiz. Artık normalleşmeye başladık, solanlar doluyor. Bizim seyircimizle oynamaya, hakemlerin de seyirciyle maç yönetmeye alışması lazım. Yaklaşık 1.5 yıldır alışkanlıklarımızı kaybettik. Hakemlerin sonlara doğru arka arkaya çaldığı fauller bu maçın sertliğine uygun olmadı" diye konuştu.


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