Pınar Karşıyaka'da bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Pınar Karşıyaka'da bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

13.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:45
Pınar Karşıyaka'da bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a konuk olacak Pınar Karşıyaka'da bir pozitif vaka tespit edildi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a konuk olacak Pınar Karşıyaka'da bir pozitif vaka tespit edildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, oyuncular, teknik ve idari kadro için 11 Mart Perşembe günü yapılan testlerde bir kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi. Bu kişinin izolasyona alındığı ve tedavisine başlandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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