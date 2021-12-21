Pınar Karşıyaka'da baba olmaya hazırlanan Tony Taylor, Polonya'ya götürülmedi - Haberler Spor
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Pınar Karşıyaka'da baba olmaya hazırlanan Tony Taylor, Polonya'ya götürülmedi

Pınar Karşıyaka'da baba olmaya hazırlanan Tony Taylor, Polonya'ya götürülmedi
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun son maçında yarın Polonya'da Arged BM Stal Ostrow Wielkopolski'ye konuk olacak Pınar Karşıyaka'da kız arkadaşı doğum yapacak Tony Taylor'un İzmir'de kaldığı bildirildi.

İZMİR (AA) - FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun son maçında yarın Polonya'da Arged BM Stal Ostrow Wielkopolski'ye konuk olacak Pınar Karşıyaka'da kız arkadaşı doğum yapacak Tony Taylor'un İzmir'de kaldığı bildirildi.

Pınar Karşıyaka'dan kafileye dahil edilmeyen Tony Taylor'un durumu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Baba olmaya hazırlanan oyuncumuz Tony Taylor, kız arkadaşının doğuma girmesi sebebiyle İzmir'de kalmış ve Polonya kafilesine dahil edilmemiştir. Oyuncumuz doğumun durumuna göre kafilemize sonradan katılacaktır."

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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