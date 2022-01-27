Pınar Karşıyaka'da 3 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA, Meriç Ürer - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da 3 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da 3 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif çıkan 3 oyuncunun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı ifade edildi.
Daha önce bir oyuncu ile teknik kadrodan bir kişinin de testlerinin pozitif çıktığı hatırlatıldı.
AA / Meriç Ürer - Spor