Pınar karşıyaka çok farklı

29.09.2019 12:33

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon öncesi, 3 yıl sonra yuvaya dönen antrenör Ufuk Sarıca önderliğinde iddialı bir kadro kuran Pınar Karşıyaka, ilk maçta gücünü gösterdi. Karşıyaka, ligin ilk haftasında Teksüt Bandırma Basketbol'u deplasmanda 32 sayı farkla 89-57 yenerken son 3 yıldır Play-Off'a hasret kalan taraftarına güven verdi. Yeşil-kırmızılılarda, geçen sezon isim değişikliğine giden Bandırma ekibinde oynayan Morgan, eski takımına karşı 25 sayı, 6 ribaundla görev yaptı. Dünya Kupası nedeniyle takıma 1 hafta önce katılan M'Baye, 17 sayı üretirken, Triche 12 sayı, 6 ribaund, Taylor 6 sayı, 9 asist, Semih Erden 4 sayı, 5 ribaundla oynadı.

Crocker'ın sakatlığıyla takıma maçtan 2 gün önce katılan 6. yabancı DJ Kennedy, 8 sayı kaydederken yine yenilerden Nusret 8 sayı, Metecan 7 sayı, 7 ribaund üretti. İlk maçtan bu kadar iyi oynayacaklarını tahmin etmediğini söyleyen Ufuk Sarıca, "Birbirleriyle daha önce oynamamış oyuncularla ilerleyen günlerde daha iyi olacağız. Fark yaratacak, savunma yapmayı seven oyuncularımız var. Kennedy 2 gün önce geldi, M'Baye bizimle sadece 4-5 antrenmana çıkabildi. Ben takımımla 10 gündür çalışıyorum. Bu kısa süreçte az ve öz verdiğimiz şeyleri oyuncularımız sahada istek ve arzuyla uyguluyorlar. İsteği, arzusu ve yüreği olan bir takım her şeyi yapabilir. Haftaya taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA