Pınar Karşıyaka çıkış arıyor
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Pınar Karşıyaka çıkış arıyor

Pınar Karşıyaka çıkış arıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Ligi'nde aylarca Anadolu Efes'in gerisinde ikinci sırada yer aldıktan sonra üst üste 4 mağlubiyetle yerini Fenerbahçe Beko'ya kaptıran Pınar Karşıyaka, yarın ligde kalma umutlarını yitiren OGM Ormanspor'un konuğu olacak.

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Fenerbahçe Beko'da vaka sayısı 5'e yükseldi

ING Basketbol Ligi'nde aylarca Anadolu Efes'in gerisinde ikinci sırada yer aldıktan sonra üst üste 4 mağlubiyetle yerini Fenerbahçe Beko'ya kaptıran Pınar Karşıyaka, yarın ligde kalma umutlarını yitiren OGM Ormanspor'un konuğu olacak.

Ankara Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 17.30'da yapılacak. Karşıyaka, normal sezonun bitimine 2 hafta kala 28 maçta 20 galibiyet, 8 mağlubiyetle puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor. Haftaya Beşiktaş'ı ağırlayıp Play-Off'a bilenecek yeşil-kırmızılıların son 2 haftada alacağı sonuçlar sıralamadaki yerini değiştirmeyecek.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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