Pınar Karşıyaka çeyrek final yolunu yarıladı

09.01.2020 12:11 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:11

FIBA Europe Cup 2'nci Tur L Grubu'ndaki Türk derbisinde Bahçeşehir Koleji'ni de deplasmanda 100-68 gibi farklı skorla yenerek 3'te 3'le liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka'ya, çeyrek final için kalan maçlarda tek galibiyet yetecek. Zirve yarışı verdiği ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezona üst üste 6 galibiyetle başladıktan sonra, sürpriz bir şekilde 72-70'lik skorla ilk mağlubiyetini aldığı Bahçeşehir'den rövanşı Avrupa'da tam 32 sayı farkla alan Kaf-Kaf, grupta Enisey'in de ZZ Leiden'e yenilmesiyle rakiplerine 2'şer galibiyet fark attı. Karşıyaka, Europe Cup'ta 2'nci tur gruplarında K Grubu'ndaki BC Kyiv'le birlikte 3'te 3 yapan tek takım oldu.

Kalan 3 maçta yeşil-kırmızılıların alacağı tek galibiyet, çeyrek final için yetecek. Leiden'i 22 Ocak'ta çeyrek finali garantilemek için ağırlayacak Pınar Karşıyaka, 3 maçta 2 galibiyet alması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın gruptan lider çıkacak. Daha önce 2013 yılında Eurochallege Cup'ta tarihinde ilk kez final oynattığı Karşıyaka'yla yine finale doğru emin adımlarla yürüyen antrenör Ufuk Sarıca, Bahçeşehir zaferinin ardından, "Bizim için önemli bir galibiyet oldu ama onun öncesinde hafta sonunda çok iyi bir takıma karşı, Euroleague'in liderine karşı çok dramatik bir şekilde kaybettiğimiz bir maç vardı. Bu bizde bir hasar yaratmadı değil, ancak oyuncularımın karakter koymasıyla çok net ve iyi basketbol oynayarak bir galibiyet elde ettik. Grup birinciliği için önemli bir avantaj elde ettik" dedi.

TARİHİN EN İYİ SERİSİYLE GÜÇ SIRALAMASINDA YİNE ZİRVEDEPınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup'ta Leiden karşısında Avrupa'da bu sezon üst üste 8'inci galibiyetini aldı. Yalnız ilk tur ilk grup maçında Spirou'ya deplasmanda yenilen Karşıyaka, Europe Cup'ta eleme turu dahil çıktığı 11 maçın 10'unu kazanarak 1975 yılından bu yana yer aldığı Avrupa arenasındaki en uzun galibiyet serisine imza attı. Yeşil-kırmızılı ekip, FIBA'nın bu sezon 5'inci kez açıkladığı Europe Cup'ın güç sıralamasında da yine zirvede yer aldı.Kaf-Kaf'ı yine kupanın favorisi olarak gösteren FIBA, İzmir temsilcisinden, "Pınar Karşıyaka, sezonun başlamasından bu yana tüm maçlarda 21 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Bu onları NBA'nin Doğu Konferansı'ndaki Milwaukee Bucks'ın veya Batı Konferansı'ndaki LA Lakers'ın önünde zirveye çıkaracak kazanma yüzdesi. Bu oranda Karşıyaka, FIBA Europe Cup, Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi'nde finallere ulaşmak için güçlü favori gibi görünüyor" cümleleriyle bahsetti.ALP KARAHAN KONYASPOR'DA

Pınar Karşıyaka'da bu sezon şans bulamayan kadrodaki altyapı patentli isimlerden Alp Karahan, Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Konyaspor'la anlaştı. Geçen sezon da Sakarya BŞB Basketbol'da kiralık oynayan 21 yaşındaki guard, eski hocası Ozan Bulkaz'la Konya'da buluştu. Alp, ligde bu sezon 3 maçta toplam 10 dakika süre alıp sayı üretemedi.

Kaynak: DHA