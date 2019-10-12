Pınar karşıyaka bursa'da

12.10.2019 11:09

Basketbol Süper Ligi'nde sezona 2'de 2'yle lider başlayan Pınar Karşıyaka, yarın Bursa deplasmanında koltuğunu korumaya çalışacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, Frutti Extra Bursaspor'a konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki maç saat 15.15'te başlayacak. Ligin yeni ekiplerinden Bursaspor da sezona ilk 2 maçını kazanarak başladı. Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa'da da FIBA Europe Cup'ta tur atlayan, bu sezon çıktığı 4 resmi maçta bileği bükülmeyen Pınar Karşıyaka, yenilmezliğini koruyup 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA

- İzmir