Pınar Karşıyaka, Burak Can Yıldızlı'yı transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pınar Karşıyaka, Burak Can Yıldızlı'yı transfer etti

Pınar Karşıyaka, Burak Can Yıldızlı'yı transfer etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, uzun forvet Burak Can Yıldızlı'yı kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, uzun forvet Burak Can Yıldızlı'yı kadrosuna kattı.

Pınar Karşıyaka'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Burak Can Yıldızlı'nın önümüzdeki sezon Pınar Karşıyaka forması giyeceği belirtildi.

Uzun forvet pozisyonunda oynayan Yıldızlı, 2,02 metre boyunda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Sibel Can Sezen Aksu Petek Dinçöz
Spor Burak Elmas Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pınar Karşıyaka, Burak Can Yıldızlı'yı transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 22:32:59. #1.15#

title