Pınar Karşıyaka, Brüksel deplasmanında

FIBA Europe Cup E Grubu'nda 3'üncü hafta mücadelesinde lider Pınar Karşıyaka, yarın deplasmanda Belçika ekibi Phoenix Brussels ile karşı karşıya gelecek.

05.11.2019 11:17
Pınar Karşıyaka, Brüksel deplasmanında

FIBA Europe Cup E Grubu'nda 3'üncü hafta mücadelesinde lider Pınar Karşıyaka, yarın deplasmanda Belçika ekibi Phoenix Brussels ile karşı karşıya gelecek. 

Başkent Brüksel'deki Neder-Over-Heembeek Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 22.30'da başlayacak. Gruptaki ilk maçında Belçika'da Spirou Basket'e 81-76 yenildikten sonra evinde Hollanda ekibi Donar Groningen'i 77-57 mağlup eden Karşıyaka, Brüksel'den zaferle dönerek zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. 


- İzmir
Kaynak: DHA
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