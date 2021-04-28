Pınar Karşıyaka, Beşiktaş maçının ertelenmesi için Türkiye Basketbol Federasyonuna başvurdu
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Pınar Karşıyaka, Beşiktaş maçının ertelenmesi için Türkiye Basketbol Federasyonuna başvurdu

Pınar Karşıyaka, Beşiktaş maçının ertelenmesi için Türkiye Basketbol Federasyonuna başvurdu
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final organizasyonu öncesinde 2 Mayıs Pazar günü Beşiktaş Icrypex'le oynayacakları müsabakanın ertelenmesi için Türkiye Basketbol Federasyonuna başvurduklarını bildirdi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final organizasyonu öncesinde 2 Mayıs Pazar günü Beşiktaş Icrypex'le oynayacakları müsabakanın ertelenmesi için Türkiye Basketbol Federasyonuna başvurduklarını bildirdi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinden ikinci kez takım olarak etkilendiklerini söyledi.

Takımda ilk görülen Kovid-19 vakalarında oyuncu ağırlıklı sorun yaşadıklarını bildiren Sarıca, şöyle konuştu:

"Bu ay içinde de teknik kadro ağırlıklı bazı oyuncularımız Kovid-19'a yakalandı. Herkesin testleri negatife döndü, yönergelere göre hareket edeceğiz. Kovid-19'dan etkilenen oyuncuların tedavilerinin yanı sıra sakatlığı bulunanların da en sağlıklı şekilde dönemsi için çalışıyoruz. Kovid-19'a yakalanan Amath M'Baye'nin kasıkla ilgili tedavisi karantina sürecinden etkilendi. Onun da tedavisi sürüyor. Bu olumsuzluklara rağmen genel anlamda iyi ve başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Her iki ligde de iddialı mücadelemize devam ediyoruz."

Sarıca, ligde erteleme maçında 30 Nisan Cuma günü Ankara'da OGM Ormanspor'la karşılaşacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

?"Ardından planlanana göre pazar Beşiktaş'la oynayıp pazartesi günü 8'li final için Rusya'ya çıkacağımızı düşünürsek, her hangi bir sakatlık riskiyle karşılaşmamak, 8'li final hazırlık programımızı sıkıştırmaması ve olumsuz etkilememesi adına bu yönde bir başvurumuz oldu. Müsabakanın erteleneceği yönünde inancımız tam."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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