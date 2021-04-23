Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex maçı ertelendi
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Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex maçı ertelendi

Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex maçı ertelendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde hafta sonu oynanması gereken Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex müsabakası, koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde hafta sonu oynanması gereken Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex müsabakası, koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan resmi açıklamada, "25 Nisan Pazar günü oynanması planlanan ING Basketbol Süper Lig'i 30'uncu hafta Beşiktaş Icrypex karşılaşması, Kovid 19 vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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