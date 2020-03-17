SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Pınar Karşıyaka beklemede - Spor
Pınar Karşıyaka, basketbol, Karşıyaka, Spor

Pınar Karşıyaka beklemede

ŞAMPİYONLUĞUN en iddialı adayı olduğu FIBA Europe Cup sezon sonuna kadar askıya alınan, Play-Off'u garantilediği ING Basketbol Süper Ligi'nde ise üst üste 8 galibiyetle liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, koronavirüs salgını nedeniyle hem FIBA'nın hem de Türkiye Basketbol...

17.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:55
Pınar Karşıyaka beklemede

ŞAMPİYONLUĞUN en iddialı adayı olduğu FIBA Europe Cup sezon sonuna kadar askıya alınan, Play-Off'u garantilediği ING Basketbol Süper Ligi'nde ise üst üste 8 galibiyetle liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, koronavirüs salgını nedeniyle hem FIBA'nın hem de Türkiye Basketbol Federasyonu'nun vereceği kararları bekliyor. FIBA'nın dünyaya kabus yaşatan salgın yüzünden kupa organizasyonlarını bu sezon için tamamen bitirme, ulusal liglerin tamamlanmasından sonra devam ettirme veya istatistiklerde zirvede olan takımları kupanın şampiyonu ilan etme gibi alternatifleri değerlendireceği öğrenildi.

Yarı finale kaldığı Europe Cup'ta üst üste 13, toplam 16 maçta 15 galibiyet alarak istatistiklerde zirveden inmeyen Pınar Karşıyaka, FIBA'nın kupayı kazanmaya aday güç sıralamasında da sezon başından beri ilk sırada yer alıyor. FIBA kupayı yarı finalleri oynatmadan bir takıma verme kararı alırsa bu ekibin Karşıyaka olması bekleniyor. Müthiş bir form grafiği yakalayıp 23 maçta 20 galibiyet aldığı Süper Lig'de ise pazar günü Afyon Belediyespor'u seyircisiz maçta ağırlayacak Kaf-Kaf, liglerin ertelenip ertelenmeyeceğiyle ilgili de merak içinde. Antrenmanlara devam eden Karşıyaka'da virüs salgını nedeniyle yerli ve yabancı oyuncuların tedirginlik içinde olduğu, kurmayların ülkemizde görülen vaka sayısının azlığı ve alınan tedbirleri anlatıp yabancıları sakinleştirdiği öğrenildi.

ALTYAPILAR DURDU

Karşıyaka, koronavirüs salgınında son dönemde yaşanan gelişmeler sonrası tüm altyapı faaliyetlerini süresiz olarak durdurdu. Profesyonel liglerin devam ettiği futbol ve basketbolda antrenmanlarını sürdüren yeşil-kırmızılılarda yönetim, "Son dönemdeki gelişmeler ve resmi makamların açıklamalarından yola çıkarak Karşıyaka Spor Kulübü bünyesinde bulunan tüm branşlarda (futbol, basketbol, voleybol, tenis, yelken) altyapı çalışmaları, spor okulları, kurs faaliyetleri ve etkinlikler yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda ikinci bir açıklama yapılıncaya dek geçici olarak durdurulmuştur. Profesyonel takımlarımız federasyonlar tarafından liglerin devam ettirilmesi nedeniyle aksi bir resmi açıklama gerçekleştirilinceye kadar çalışmalarını sürdürecektir. Bu süreçte sporcularımızın ve görevlilerimizin sağlık durumları yakından gözlenmeye devam edecektir" açıklaması yaptı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Spor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım Spor
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı Spor
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var Spor
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti Spor
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti
'Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor' diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı Spor
"Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor" diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Dev bankadan koronavirüs tedbiri! ATM'lerden para çekme limiti 5 bin liraya çıkarıldı
Dev bankadan koronavirüs tedbiri! ATM'lerden para çekme limiti 5 bin liraya çıkarıldı
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 988'e yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 988'e yükseldi
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
Balık fiyatları yüzde 50 düştü
Balık fiyatları yüzde 50 düştü
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Günlük burç yorumları 17 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 17 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı
Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı
Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Emrah Cem Yılmaz Mustafa Sandal Recep Tayyip Erdoğan
Spor Berkay Şahin Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Radamel Falcao Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Ateş Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Pınar Karşıyaka beklemede - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 14:04:07. #1.15#