Pınar Karşıyaka - Bc Enisey: 97-81





SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka



HAKEMLER: Srdan Dozai (xxx) (Hırvatistan), Ciprian Stoica (xxx) (Romanya), Radomir Vojinovic (xxx) (Karadağ)



PINAR KARŞIYAKA: Berk (xxx) 13, Alp (xx) 8, Wood (xx) 2, Jones (xxxx) 20, Egemen (xxx) 10, Berke (xx) 1, Metin (xxxx) 19, Kennedy (xxxx) 24



BC ENISEY: Rebec (xx) 8, Zakharov (xx) 13, Liuthych (x) 2, Braimoh (xxx) 17, Kanygin (x), Hilliard (xxx) 26, Komissarov (x) 3, Zavoruev (x), Ellis (xx) 8, Pavlov (xx) 4, Mitusov (x), Görkem (x)



1'İNCİ PERİYOT: 20-30



İLK YARI: 46-39



3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-56



5 FAUL ALAN: 37.14 Alp (Pınar Karşıyaka)



Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde düşme potasında bulunan Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda rakip tanımıyor. Yeşil-kırmızılılar 6'ncı hafta maçında, Rusya'dan Enisey Krasno'yu 97-81 mağlup ederek 5'inci galibiyetini elde etti. Müsabakaya Alp'in 3 sayılık basketiyle başlayan Pınar Karşıyaka önünde Zakharov'un etkili oyunuyla 13-0'lık seri yakalayan Enisey, 4'üncü dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 13-3. İlk çeyrekte üstünlüğünü koruyan Ruslar periyodu 30-20 önde tamamladı. İkinci periyoda iyi başlayan temsilcimiz devreyi 46-39 galip bitirdi. Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta konuk ekip 5'inci dakika içinde Braimoh'un sayılarıyla farkı 5 sayıya kadar indirse de, 10-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip finale 70-56 avantajla girdi. Son periyotta da farkın kapanmasına izin vermeyen Kaf-Kaf salondan 97-81 galip ayrıldı.



- İzmir