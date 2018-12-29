Pınar Karşıyaka Basketbol Spor Kulübünün Nabzı İstanbul'da Atıyor

Türkiye'nin en köklü basketbol kulüplerinden Pınar Karşıyaka alt yapı ve spor okulu yapılanmasıyla İstanbul Avrupa yakasında hizmet veriyor . 6-17 yaş arası yeni yetenekler arayan yapılanmanın başında uzun yıllar Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'inde görev almış Serkan İshakoğlu var . Alt yapılarda Avrupa Karşıyaka Spor Kulübü olarak yapılanan oluşumun başkanlığını Murat Gülay üstleniyor .

Baş antrenörlük görevi de uzun yıllar üst düzey liglerde oynamış ünlü oyuncu Fatih Köseoğlu'nda . Misyonlarının tamamen sporcu yetiştirmek olduğunu söyleyen İstanbul Avrupa Yakası Direktörü Serkan İshakoğlu sözlerine şu sekilde devam etti ;Amacımız Türk Basketboluna tamamen sporcu kazandırmak .

Bahçelievler , Beylikdüzü , Büyükçekmece , Esenler , Kağıthane ve Sultangazide bulunan salonlarımız da birinci önceliğimiz sporcu adaylarımızın sosyalleşmesi , kötü alışkanlıklardan uzaklaşması , sporun birleştirici gücünü ve disiplinini kazanması . Bunları elde ettikden sonra artık eğitimlerimiz başlıyor .

1. Basamak eğitimlerimiz geçtikden sonra artık sporcu adaylarımızın karakteristik ve yetenek özelliklerini ön görebiliyoruz . Fikir sahibi olduğumuz sporcularımızı artık sınıflandırmaya başlıyoruz . İşin açıkcası biz bu işe ticari gözle bakmıyoruz . 1. Basamak eğitimlerimiz bittikden sonra sporcu adaylarımızın basketbolda ne kadar ilerleyebilceğini tahmin edebiliyoruz . Uzman antrenör kadromuzun hazırladığı raporlar doğrultusunda velilerimizle görüşüyoruz . Basketbola hobi olarak bakan ve hobiden ileri götüremicek sporcu adaylarımızın velilerine durumlarını bildirip ya yollarımızı ayırıyoruz yada spor okulu olarak tabir edilen hobi gruplarımıza yönlendiriyoruz . Bu çocuklar bu ülkenin gelecekleri olduğu bilinciyle , ticari bir amaç gütmeden , velilerimizi aidat almak için kandırmamak bizim birinci kuralımız .

Profesyonel yolda ilerleyebilceğimiz sporcu adaylarımızla detaylı eğitimlerimiz başlıyor . Türkiye Basketbol Federasyonun düzenlediği alt yapı şampiyonalarında ve çeşitli özel liglere katılarak çocuklarımıza küçük yaştan deneyimler kazandırmaya çalışıyoruz . Sporun içinde yenmek ve yenilmek olduğunu öğretip fair play çerçevesinden çıkmadan bütün sporcularımıza sporun bütün parametrelerini göstermeye çalışıyoruz .

Basketbolun sadece sahada öğrenilecek ve geliştirelebilcek bir spor olmadığını biliyoruz . Bu sebeple teknik taktik eğitmenlerimizin dışında bünyemizde sporcu psikoloğu , diyetisten , kondisyoner ve yaşam koçuda bulunmakta . Sporcularımızın akademik başarıları ve yabancı dil seviyeleri bizim için çok önemli . Bundan dolayıda çocuklarımızın sadece okulda ki notları değil evde ki ders çalışma alışkanlıklarına kadar düzenlediğimiz cizelgelerle kontrol ediyoruz . Konuşmanında başında sölediğimiz gibi misyonumuz sadec sporcu yetiştirmek .

Profesyonel sporcu resmini görebilmemiz için parçaları çok doğru bir şekilde yerleştirmemiz gerektiğini biliyoruz . Bu yüzden de sadece saha içi çalışmalarının yeterli gelmeyeceğinin farkındayız . Biz türk basketboluna yeni yıldızlar kazadırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edicez . Başta Kulubümüz Pınar Karşıyaka olmak üzere bir çok kulübümüze , Avrupa kulüplerine ve bu işin en büyük vitrini olan NBA 'e oyuncu yetiştirmeyi misyon edinmiş bir yapılanma olarak yeni sporcu adaylarımızı bekliyoruz . Sosyal medya hesaplarından ve iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirler .