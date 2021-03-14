Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: "Kötü günümüzde bile oyuncularım pes etmiyor"

ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 75-69 yenen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, kötü günlerinde bile pes etmeyen bir takım olduklarını bildirdi.

Sarıca, ligde önemli galibiyetlerle istikrarlı sonuçlara imza atan HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u tebrik etti. Dünkü müsabakada ilk 3 periyotta rakiplerinin daha iyi oynadığını kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:

"Kötü günümüzde bile oyuncularım pes etmiyor. Dün de pes etmedik. İlk yarıda çok kötü bir enerjideydik. Bunun bazı nedenleri vardı, maçtan önce ısınmada Kennedy'nin sakatlığı nüksetti, Mahir Ağva'nın rahatsızlığı vardı, Morgan'ın bel ağırlarıyla oynaması bizim enerjimizi ve kapasitemizi düşürdü. Bunlar bizim kadromuzla ilgili olan gerçeklerimiz. Pes etmeyen bir Karşıyaka vardı ve ligin en önemli deplasmanlarından galibiyetle döndük. Ligde iyi gidişatımızı sürdürüyoruz. Rakibimiz gibi biz de sezon başından beri kadromuza takviye yapmadık. İki takımı da tebrik ediyorum. Bugün dinlendikten sonra FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Hapoel ve ligdeki Anadolu Efes maçlarına hazırlanacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz