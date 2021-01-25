Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: "İyi giden süreci devam ettirmek istiyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: "İyi giden süreci devam ettirmek istiyoruz"

25.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:30
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca:

ING Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'u 85-75 mağlup ederek ligde üst üste 10. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "İyi giden süreci devam ettirmek istiyoruz.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'u 85-75 mağlup ederek ligde üst üste 10. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "İyi giden süreci devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, ligde 10 maçlık galibiyet serisiyle kulüp tarihinin rekorunu egale ettiklerini belirterek, bu nedenle oyuncularının yanı sıra teknik ve idari ekibi kutladığını belirtti.

Arka arkaya kazanmanın kolay bir şey olmadığını bildiren Sarıca, şunları kaydetti:

"Aliağa Petkim karşısında maçı önde götürmemize rağmen 2-3 defa yakalansak da maçın hiçbir yerinde teslim olmadık. Bu da önemli bir özellik. Çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız çok önemli bir final maçı var. Takımımı kutlamak istiyorum, kimse maçı izlemedi, herkes oynamaya çalıştı. Nihayetinde bizim için iyi bir deplasman galibiyeti oldu. Aliağa Petkim'i de dirençlerinden dolayı kutluyorum. Çarşamba günü Bilbao Basket'le oynayacağımız bir final maçı var. Gruptan çıkıp yolumuza devam etmek için bu maçı kazanmamız lazım. İyi giden süreci devam ettirmek istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız."

Ligde 10'u üst üste olmak üzere 15. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka, ikinci sırada yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun son maçında 27 Ocak Çarşamba günü İspanyol ekibi Bilbao Basket'i konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Oğuzhan Koç Hande Erçel Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ali Şansalan Ünal Karaman Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İtfaiye Gaziantep Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: "İyi giden süreci devam ettirmek istiyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 10:47:05. #1.14#
title