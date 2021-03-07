Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, hem Avrupa'da hem ligdeki performanstan memnun
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Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, hem Avrupa'da hem ligdeki performanstan memnun

07.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:49
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, hem Avrupa'da hem ligdeki performanstan memnun

ING Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece Basketbol'u 117-82 yenerek bu sezon 19. galibiyetine ulaşan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, ligde ikinci sıradaki yerlerini sezonun sonuna kadar korumak istediklerini bildirdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece Basketbol'u 117-82 yenerek bu sezon 19. galibiyetine ulaşan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, ligde ikinci sıradaki yerlerini sezonun sonuna kadar korumak istediklerini bildirdi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, Büyükçekmece Basketbol karşısında çok konsantre bir şekilde enerjik bir oyun sergilediklerini kaydetti. Devam eden bir formlarının olduğunu belirten Sarıca, şöyle konuştu:

"Ligde son 46 maçın 39'unu kazanan bir Pınar Karşıyaka var sahada. Hemen hemen geçen seneki kadromuzla devam ediyoruz. Bu karakterlerinden, sahadaki çabalarından dolayı ben oyuncularımla bir kez daha gurur duyuyorum. Onları tebrik ediyorum. Hafta içinde Avrupa'da TOFAŞ galibiyetiyle iyi bir başlangıç yaptık. Hem de ligde hala ikinci sıradaki konumumuzu koruyoruz. Ligin sonuna kadar bunu korumaya çalışacağız."

Sarıca, 2-3 oyuncularının bel ağrılarına rağmen oynadığını belirterek, "Keşke taraftarımız salonda olsaydı ve hep beraber kutlasaydık. Onlarla beraber olacağımız günleri de özlüyoruz. Bizim başarıyla ilgili bir hayalimiz var. Hayal etmek, onun peşinden koşmak çok kolay değil ama hep beraber bunun devamını sağlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

FIBA Şampiyonlar Ligi I Grubu ikinci maçında 9 Mart Salı İtalya'da Happy Casa Brindisi'ye konuk olacak yeşil-kırmızılı ekip, ligde ise 13 Mart Cumartesi günü deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyesi ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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