Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Hapoel Holon maçını değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Hapoel Holon maçını değerlendirdi Açıklaması

18.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:05
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Hapoel Holon maçını değerlendirdi Açıklaması

FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu üçüncü maçında İsrail'in Hapoel Unet-Credit Holon takımını deplasmana 72-63 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, büyük bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu üçüncü maçında İsrail'in Hapoel Unet-Credit Holon takımını deplasmana 72-63 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, büyük bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, Hapoel Holon karşısında müsabakaya istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getirdi.

Rakip ekibin taraftar desteğiyle oyunun başında farkı açtığını kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:

"Uzun süredir taraftarlı bir maçta oynamadığımız için, taraftarıyla beraber oynayan rakibimiz rüzgarı arkasına almayı başardı. Ancak sahada karar vermiş ve birbirine inanan bir takım vardı. Bunu da ikinci periyotta hem oyunu hem de skoru dengeleyerek gösterdik. İkinci yarı yaptığımız müthiş müdafaanın karşılığını aldığımızı söyleyebilirim. Özellikle ters eşleşmeleri çok olan bir takımla karşılaştık. İkinci yarıda hücum kısmında daha akıllı oynadık. 8'li final yolunda çok önemli bir galibiyet aldık. Takımımı tebrik ediyorum."

Grupta 3 takımın 2'şer galibiyete ulaştığı 3. hafta müsabakalarının ardından averajla lider durumda bulunan Pınar Karşıyaka, 4. hafta mücadelesinde 23 Mart Salı günü Hapoel Unet-Credit Holon'la bu sefer İzmir'de karşılaşacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakadan önce 21 Mart Pazar günü ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Türkan Şoray Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Hapoel Holon maçını değerlendirdi Açıklaması - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 10:14:41. #1.16#
title