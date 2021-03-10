Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'dan Happy Casa Brindisi karşılaşması hakemine tepki Açıklaması
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Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'dan Happy Casa Brindisi karşılaşması hakemine tepki Açıklaması

10.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:30
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'dan Happy Casa Brindisi karşılaşması hakemine tepki Açıklaması

FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu ikinci maçında Happy Casa Brindisi'ye 83-79 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, özellikle üçüncü periyotta Sloven hakem Boris Krejic'in çaldığı düdüklerin aleyhlerine dengeyi bozduğunu ifade etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu ikinci maçında Happy Casa Brindisi'ye 83-79 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, özellikle üçüncü periyotta Sloven hakem Boris Krejic'in çaldığı düdüklerin aleyhlerine dengeyi bozduğunu ifade etti.

Sarıca, yaptığı açıklamada, maçta dış atışlardaki düşük yüzdelerinin ilk yarıyı geride götürmelerine sebep olduğunu belirtti.

İkinci yarıya uzun bir beşle başladıklarını bildiren Sarıca, şunları kaydetti:

"Oyundaki dengeyi kurduk ve öne geçmeyi başardık. Ancak üçüncü periyotta özellikle Sloven hakemin çaldığı ve çalmadığı düdüklerin etkisi aleyhimize dengeyi bozdu. Buna rağmen mücadeleyi ve maçı bırakmayan bir takım vardı sahada. Sonuçta bir lig oynuyoruz ve bu maçın İzmir'de telafisi var. Aynı şekilde çalışmaya devam etmeliyiz."

I Grubu'nda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan Pınar Karşıyaka, 17 Mart Çarşamba günü İsrail'de lider Hapoel Unet-Credit Holon'la karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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