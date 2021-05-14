Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca: "Türk Telekom'u yenip yarı finale çıkan taraf olmak istiyoruz"
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Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca: "Türk Telekom'u yenip yarı finale çıkan taraf olmak istiyoruz"

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca: 'Türk Telekom'u yenip yarı finale çıkan taraf olmak istiyoruz'
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Türk Telekom'la yarın deplasmanda karşılaşacak Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Türk Telekom'u yenip yarı finale çıkan taraf olmak istiyoruz.

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Türk Telekom'la yarın deplasmanda karşılaşacak Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Türk Telekom'u yenip yarı finale çıkan taraf olmak istiyoruz." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final müsabakalarıyla son 9 günde 5 maç oynadıklarını hatırlattı.

Dün Türk Telekom'u 82-79 yendikleri serinin ilk karşılaşmasında Yunus Sonsırma'nın sakatlığı nedeniyle forma giyemediğini, sakatlığı bulunan Amath M'Baye'ye fazla süre veremediklerini belirten Sarıca, David John Kennedy ve Sek Henry'nin parmaklarındaki soruna rağmen forma giydiğini söyledi.

Müsabakaya tutuk başladıklarını ve skorda geri kaldıklarını aktaran Sarıca, şöyle konuştu:

"Gözüken suni bir fark vardı. İki uzuna dönüp, Wiltjer'la bize kurdukları üstünlüğü ortadan kaldırdık ve oyunun kontrolünü aldık. Daha sonra rakibimiz bizi tekrar yakaladı ama önemli olan kazanmaktı. İnsanüstü mücadele eden bütün oyuncularımı kutluyorum. Bir maç daha kazanmamız gerekiyor. Türk Telekom'u yenip yarı finale çıkan taraf olmak istiyoruz."

Türk Telekom ile Pınar Karşıyaka arasında play-off çeyrek final serisinin ikinci maçı, yarın saat 16.00'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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